ЄС почав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судову реформу

Європейська комісія почала безпрецедентну дисциплінарну процедуру проти Польщі через плановану судову реформу.

Щодо Польщі вирішили застосувати статтю сьому Договору про Європейський союз, що може призвести до санкцій аж до позбавлення Варшави права голосу в Євросоюзі. Європейська комісія вважає, що нинішня реформа судової системи в Польщі веде до порушення незалежності третьої влади і підпорядкування судів політикам, з чим не згодні в самій Варшаві.

Остаточне рішення про те, чи існує в Польщі загроза серйозних порушень цінностей ЄС прийме Рада Європейського союзу – для цього потрібна згода чотирьох п’ятих країн-членів ЄС, а до цього – Європейського парламенту.

Водночас Єврокомісія заявила, що може скасувати своє рішення, якщо Варшава протягом трьох місяців імплементує низку пропонованих змін.

Тисячі людей по всій Польщі протестували проти запланованих реформ, схвалених обома палатами парламенту Польщі. Президент Анджей Дуда ще не підписав їх.

Уряд консервативної партії «Право і справедливість» (PiS) вважає, що зміни необхідні для обмеження неефективності й корупції.

Офіційна Варшава розкритикувала рішення Єврокомісії. «Для санкцій немає ніяких підстав – ми внесли низку поправок до законодавчих актів, що стосуються Верховного суду та інших. Насправді ми конкретних звинувачень з боку Європейської комісії не чуємо», – заявила в інтерв’ю телеканалу TVP Info прес-секретар польського уряду Йоанна Копчинська.

Польська опозиція заявляє про те, що нинішня влада своїми діями завдала значної шкоди Польщі, що, серед іншого, може призвести до ізоляції Варшави в ЄС і, що не виключено, скорочення інвестицій в польську економіку.