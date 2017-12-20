Труба: Державне бюро розслідувань повноцінно запрацює з вересня 2018 року

Державне бюро розслідувань (ДБР) повноцінно запрацює з 1 вересня 2018 року, заявляє директор новоствореного бюро Роман Труба.

«У вересні 2018 року Державне бюро розслідувань відкриє перші кримінальні провадження. Докладемо максимум зусиль, щоб це відбулося раніше», – сказав він.

За його словами, нині існує законодавча колізія щодо підслідності.

«Є різночитання між законом про ДБР…Щоб уточнити різночитання, ми вносимо зміни і також розширюємо коло суб’єктів, стосовно яких можна буде відкривати справи», – розповів Труба.

Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань. Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка забирає в Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Лише цього року, 16 листопада 2017 року, Конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу. 22 листопада президент України Петро Порошенко призначив Трубу директором ДБР. Від 20 листопада Генеральна прокуратура України втратила право починати досудове розслідування у зв’язку з початком діяльності Державного бюро розслідувань.