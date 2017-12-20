Контактна група оголосила режим тиші з 23 грудня – речниця Кучми

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Про це повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«Тристороння контактна група… підтверджує їхню відданість дотриманню всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з півночі 23 грудня 2017 року за київським часом», – написала вона на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання Контактної групи.

Сьогодні в Мінську відбулося останнє з планованих у цьому році засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.