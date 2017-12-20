Труба: в українських судах розглядаються два позови щодо ДБР

Новопризначений директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляє, що наразі в українських судах розглядаються два позови щодо призначення директора ДБР і його заступників.

«Один позов був поданий у Вищий адміністративний суд. Позов стосується скасування указу президента про призначення директора Державного бюро розслідувань. Інший позов є в іншому суді. Предметом його розгляду буде скасування моїх наказів про призначення першого заступника і заступника», – сказав він.

Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань. Формально, Державне бюро розслідувань почало працювати із 1 березня 2016 року. Проте, фактично, ця правоохоронна структура, яка забирає в Генеральної прокуратури функції досудового слідства, ще не існує.

Лише цього року, 16 листопада 2017 року, Конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу. 22 листопада президент України Петро Порошенко призначив Трубу директором ДБР. Від 20 листопада Генеральна прокуратура України втратила право починати досудове розслідування у зв’язку з початком діяльності Державного бюро розслідувань.