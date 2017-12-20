У Криму скасували вирок українського суду за заклик віддати півострів Росії

Верховний суд анексованого Росією Криму скасував вирок Валерію Подьячому (засновнику організації «Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія»), якого в 2011 році український суд засудив до умовного терміну за сепаратизм.

Кримінальну справу проти Подьячого порушили після того, як його організація поширила заклик оголосити Крим «територією, що перебуває під юрисдикцією Росії» і вивісити на всіх місцевих органах влади російські прапори.

Російський суд скасував вирок, але не дозволив реабілітувати Подьячого.

«А ми домагаємося, щоб Росія визнала: в його діях ніколи не було злочину з точки зору Росії», – заявили представники Подьячого в суді. Рішення суду вони назвали «половинчастим».

Валерій Подьячий – один із засновників руху «Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія». Організація була створена 2005 року і відкрито виступала за приєднання Криму до Росії.

Викладач прикладної математики Подьячий до 2016 року працював в Академії біоресурсів і природокористування «Кримського федерального університету». 1 січня цього року з ним відмовилися укласти новий контракт, пояснивши це тим, що, відповідно до російського законодавства, викладацькою діяльністю не можуть займатися люди, які мають судимість.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя відмовляв Подьячому в прийомі на роботу викладачем через умовний термін за сепаратизм.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».