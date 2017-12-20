МОК заборонив використання гімну і прапора Росії на Олімпіаді-2018

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив використання російського гімну і прапора на офіційних церемоніях під час майбутніх зимових Олімпійських ігор.

Крім того, МОК заявляє, що національні кольори Росії не можуть бути представлені у формі близько 200 спортсменів, які, як очікують, будуть змагатися на Олімпіаді у південнокорейському Пхйончхані.

Згідно з рішенням МОК від 20 грудня, замість назви країни на формі має бути напис «Олімпійський спортсмен із Росії», при цьому останнє слово не має виділятися.

Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня відсторонив збірну Росії від Олімпіади-2018. У МОК вважають доведеним факт, що Кремль на державному рівні організував систему застосування допінгу в спорті. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.