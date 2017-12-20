Суд відкрив провадження через запланований страйк працівників Вільногірського комбінату

Працівники Вільногірського гірничо-металургійного комбінату на Дніпропетровщині перенесли страйк через судовий позов адміністрації підприємства, повідомив Радіо Свобода голова профбюро профспілки гірничо-металургійного комплексу Ігор Токовенко.

За його словами, повна зупинка підприємства була запланована в ніч з 19 на 20 грудня, однак через судовий процес страйк відтермінували. Розгляд справи в суді запланований на 21 грудня.

За даними Ігоря Токовенка, однією з головних вимог працівників підприємства є підвищення рівня заробітної плати на підприємстві до 30 тисяч гривень (еквівалент тисячі євро).

«До адміністрації підприємства було висунуто 10 вимог, у їхньому задоволенні було відмовлено. Основна вимога – це підвищення оплати праці, ми вимагаємо мінімум посадового окладу – 30 тисяч гривень. Звичайно, ці вимоги в процесі переговорів можуть обговорюватись, але необхідне суттєве підвищення, адже зараз зарплати на прибутковому державному підприємстві у більшості працівників становлять від 4 до 7 тисяч гривень», – сказав Ігор Токовенко.

У ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Радіо Свобода підтвердили, що 13 грудня звернулися до суду з позовною заявою, де просили визнати незаконним рішення найманих працівників своєї філії, «Вільногірського гірничо-металургійний комбінату» про оголошення страйку. Суд відкрив провадження у справі.

У ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» заявили, що «Ігор Токовенко намагається представляти інтереси лише 1% робітників підприємства», а його інформація про зарплати на підприємстві «не відповідає дійсності».

«Середня заробітна плата на ВГМК наразі становить 8 466 гривень та останні три роки підвищується двічі на рік – в середньому на 25-30% кожного року. Тож, заяви Токовенка щодо зарплат на ВГМК не відповідають дійсності. Ми звернулись до суду, щоб він оцінив правомірність дій цієї профспілки, адже вважаємо, що її представники, оголосили про страйк незаконно, проігнорувавши процедуру, знехтувавши нею, тому ми маємо підтвердження», – зазначили на підприємстві.

Рішення Вільногірського міськсуду про відкриття провадження оприлюднене в єдиному реєстрі.

Раніше, у травні 2017 року, на низці підприємств Кривого Рогу відбулись акції протесту працівників за підвищення рівня заробітної плати до 25-30 тисяч гривень. Зокрема, акції проводили працівники шахт «Фрунзе» та «Ювілейна» ПАТ «Євраз Суха балка», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».