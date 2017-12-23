Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій з десятьма супутниками

Американська космічна компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв’язку Iridium Next.

Як повідомляється на сайті SpaceX, запуск здійснено 22 грудня з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Ці 10 супутників зв’язку є четвертим набором з 75 супутників, які будуть запущені для глобального комплексу зв’язку Iridium Next.

Компанія SpaceX є однією з двох приватних космічних компаній, що уклали контракти з NASA на доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Використання багаторазових ракет Falcon 9 здешевлює запуск космічних апаратів.