США планують припинити низку преференцій щодо безмитної торгівлі з Україною

У США мають намір припинити низку преференцій щодо безмитної торгівлі з Україною. Про це йдеться у листі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до спікера Палати представників та президента Сенату.

«Інформую вас про намір припинити безмитний режим, наданий відповідно до програми Генеральної системи преференцій певним товарам, що відповідають прийнятним вимогам і виробляються в Україні», – мовиться у листі, який оприлюднений на сайті Білого дому.

У листі зазначається, що президент США після розгляду критеріїв, викладених у низці розділів закону про торгівлю від 1974 року щодо забезпечення належного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності країною-бенефіціаром, визнав за доцільне припинити безмитний режим для товарів з України.

З липня 2015 року українські компанії отримали можливість у безмитному режимі експортувати до США близько 5 тисяч найменувань своєї продукції в рамках дії спеціальної урядової програми Генеральної системи преференцій.