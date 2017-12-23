МОЗ планує закупити додаткові ліки для пацієнтів з онкологією на зекономлені 100 мільйонів гривень

Міністерство охорони здоров’я планує закупити додаткові ліки для пацієнтів з онкологією на зекономлені 100 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідне розпорядження днями підтримав Кабмін, а 22 грудня затвердив Бюджетний комітет Верховної Ради.

За повідомленням, міністерство оптимізувало витрати на низку програм і протягом 2017 року досягло економії у 100 мільйонів гривень, ці кошти планують перерозподілити на закупівлю препаратів для лікування дорослої онкології.

Наразі міністерство працює над визначенням переліку препаратів, на які буде виділять кошти.

У МОЗ зауважують, що онкологія – одна з найбільш недофінансованих програм, загальний обсяг виділених бюджетних коштів – майже 709 мільйонів гривень у 2017 році.

За даними міністерства, у 2017 році, незважаючи на значне збільшення фінансування програми, державне фінансування забезпечувало лікуванням лише 24% дорослих хворих.

«У всьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак. В Україні – більше мільйона онкохворих пацієнтів. Тому лікування онкозахворювань є одним із пріоритетів держави», – сказала виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За даними дослідження Національного інституту раку, з усіх смертей унаслідок раку чоловіки найчастіше в Україні помирають від раку дихальних шляхів (трахеї, бронхів, легень), а жінки – від раку молочної залози.

Щороку онкологи реєструють понад 130 000 нових випадків захворювань на рак серед дорослого населення країни, причому кількість жінок і чоловіків, яким щороку ставлять цей діагноз, суттєво не відрізняється: 388 чоловіків та 359 жінок на 100 тисяч населення було у 2014 році.