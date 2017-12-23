Чалий щодо надання Києву озброєння: це «справедливий крок задля наближення миру»

Надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий дякує за рішення США про наданні Україні оборонного озброєння і зазначає, що це «справедливий і правильний крок задля наближення миру».

«Наші стратегічні партнери – США остаточно визначилися: Україна, як суверенна країна, має легітимне право на закупівлю і отримання оборонних озброєнь, в тому числі летальних. Це – справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру. Слабкість провокує агресора. Сила – його стримує і примушує до миру», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Представник Держдепартаменту США Гедер Науерт 22 грудня заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

Натомість телеканал CNN та агенція Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети Javelin.

Представники України неодноразово закликали Сполучені Штати надати зброю, зокрема, портативні протитанкові системи Javelin, які призначені для відбиття атак танків та самохідної артилерії.

Попередній президент США Барак Обама надавав Україні нелетальну військову допомогу, але відмовився надавати летальну зброю через побоювання, що це може активізувати збройне протистояння з сепаратистами на Донбасі.