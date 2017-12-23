Німеччина і Франція закликають повернути представників Росії до СЦКК

Німеччина і Франція закликали повернути російських офіцерів до Спільного центру з контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

У спільній заяві, підписаній канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном 23 грудня, також є заклик до сторін конфлікту на Донбасі щодо припинення порушень режиму тиші, оскільки немає альтернативи винятково мирному врегулюванню конфлікту.

18 грудня у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представництва у СЦКК, і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Українські представники заявили, що виведення Росією своїх представників з СЦКК є спробою Кремля змусити Київ вести переговори з представниками сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».



Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.