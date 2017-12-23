Росія: партія «Єдина Росія» підтримала кандидатуру Путіна в майбутні президенти

У Росії партія «Єдина Росія» підтримала кандидатуру нинішнього президента Володимира Путіна на майбутніх президентських виборах. Про це в суботу на з’їзді партії в Москві повідомив глава російського уряду Дмитро Медведєв. Він назвав Путіна «сильним і беззаперечним лідером».

При цьому він зазначив, що «Єдина Росія» вітає рішення президента Росії піти на вибори як самовисуванець.

Сам Володимир Путін, який виступав перед Медведєвим, сказав про важливість розширення механізмів прямої демократії та політичної конкуренції в Росії і шанобливого ставлення до «дієздатної опозиції».

У сусідній Росії 18 грудня офіційно стартувала виборча кампанія, а за кілька днів до її початку російський президент Володимир Путін заявив, що йде на новий термін самовисуванцем.

Аналітики стверджують, що вибори в Росії фактично є безальтернативними. Єдиний потенційний кандидат, який вже близько року веде свою кампанію, Олексій Навальний, фактично не має шансів опинитися у виборчому списку.

Голосування призначене на 18 березня – четверту річницю анексії українського Криму.