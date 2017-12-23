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24 Грудень 2017, Київ 05:37
Новини | Міжнародні

Понад 100 людей стали жертвами урагану на Філіппінах

Евакуація людей з міста Давао на півдні Філіппін, 23 грудня 2017 року

Понад 100 людей стали жертвами урагану на Філіппінах, десятки вважають зниклими без вісти. За даними місцевої влади, негода призвела до повеней і сходження селевих потоків в декількох районах острова Мінданао, другого найбільшого острова країни.

Повідомляється, що особливо сильно постраждали філіппінські міста Тубод і Піагапо. Рятувальні служби, військові та волонтери працюють над пошуком уцілілих та розбиранням завалів.

Робота рятувальних служб ускладнюється тим, що через негоду і поривчастий вітер порушена робота ліній зв’язку та електропередач.

Щонайменше 90 людей загинуло внаслідок тропічного шторму на Філіппінах (відео)
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Очікується, що остаточно шторм залишить острівну країну в понеділок, 25 грудня.

Ураган «Тембін» пронісся островом Мінданао в п’ятницю, 22 грудня. Тиждень тому інший тропічний шторм вирував у центральному районі Філіппін, загинули десятки місцевих жителів.

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