Понад 100 людей стали жертвами урагану на Філіппінах, десятки вважають зниклими без вісти. За даними місцевої влади, негода призвела до повеней і сходження селевих потоків в декількох районах острова Мінданао, другого найбільшого острова країни.

Повідомляється, що особливо сильно постраждали філіппінські міста Тубод і Піагапо. Рятувальні служби, військові та волонтери працюють над пошуком уцілілих та розбиранням завалів.

Робота рятувальних служб ускладнюється тим, що через негоду і поривчастий вітер порушена робота ліній зв’язку та електропередач.

Очікується, що остаточно шторм залишить острівну країну в понеділок, 25 грудня.

Ураган «Тембін» пронісся островом Мінданао в п’ятницю, 22 грудня. Тиждень тому інший тропічний шторм вирував у центральному районі Філіппін, загинули десятки місцевих жителів.