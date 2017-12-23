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24 Грудень 2017, Київ 05:37
Новини | Події

Центр лікування тяжких травм хребта для бійців АТО відкрили на Рівненщині

Центр лікування та реабілітації на Рівненщині, 23 грудня 2017 року

Центр лікування та реабілітації наслідків нейротравм на 50 ліжок відкрили сьогодні на базі Рівненського обласного госпіталю інвалідів війни у селищі Клевань. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, пацієнти, які потребують тривалого лікування та відновлення, перебуватимуть у центрі до півроку. Їх обслуговуватимуть 40 медиків.

Рішення про те, який саме лікувальний заклад прийматиме на довготривалу реабілітацію спинальних хворих, Міністерство охорони здоров’я ухвалило після консультацій із самими бійцями, волонтерами та рідними поранених.

Центр отримав сучасну діагностичну апаратуру, тренажери, було проведено ремонт і переобладнання терапевтичного корпусу.

Учасник АТО Сергій Калитюк випробовує нове обладнання центру
Учасник АТО Сергій Калитюк випробовує нове обладнання центру

Як зазначила в.о.міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, з усіх комунальних реабілітаційних центрів в Україні, саме Клеванський визнаний найкращим.

«Тут все організовано для того, щоб пацієнт міг пройти повну реабілітацію, зокрема, проживати в котеджах з рідними. Але коли вони виїжджають з цього чудового центру, то потрапляють до міста, де немає доступності для таких людей. Ми повинні вдосконалити будинки, вулиці, транспорт, тротуари, щоб вони мали фізичний доступ до всіх благ», – сказала Супрун.

Уляна Супрун
Уляна Супрун

З 2014 року у Клеванському госпіталі вже пройшли лікування близько двох тисяч поранених на Донбасі захисників. Близько сорока мали тяжкі черепно-мозкові травми й ушкодження хребта.

З 26 грудня центр прийматиме нових пацієнтів.

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