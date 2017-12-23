Перешкод для пересування Яценюка по лінії Інтерполу немає – поліція

Генеральний секретаріат Інтерполу скасував розшуковий циркуляр щодо екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за запитом Росії, повідомили в суботу у прес-службі Національної поліції України.

«При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення Росії необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян», – йдеться в повідомленні.

Як наголосили у Нацполіції, жодних офіційних перешкод для пересування екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи чи каналами Інтерполу не існує.

Раніше сьогодні стало відомо, що колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, який прилетів у швейцарську Женеву з дочкою, затримали для перевірки на вимогу Росії під час проходження паспортного контролю. Втім, як повідомила його речниця Ольга Лаппо, після 10-хвилинної перевірки політика відпустили.

У Слідчому комітеті Росії заявляють, що мають докази участі Арсенія Яценюка в бойових зіткненнях в Чечні в 1994-95 роках і мають намір добиватися притягнення екс-прем’єра України до кримінальної відповідальності.

Російські слідчі звинувачують екс-прем’єра, зокрема за статтями «участь у збройній групі (банді)», «умисне вбивство за обтяжливих обставин».

У вересні 2015 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про нібито участь українського прем’єра Арсенія Яценюка у бойових діях у Чечні наприкінці 1994-го й на початку 1995 року. (У той час 20-річний Яценюк був студентом юридичного факультету Чернівецького університету). Сам Яценюк назвав цю заяву «клінічним діагнозом російської влади».

У вересні Яценюк оголосив про початок процесу проти Росії у Європейському суді з прав людини.