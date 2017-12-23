Письменник Андрій Любка став лауреатом премії імені Юрія Шевельова

Цьогорічним лауератом премії імені Юрія Шевельова став письменник, дописувач Радіо Свобода Андрій Любка. Про це 23 грудня повідомляють організатори премії.

«Вітаємо цьогорічного лауреата премії імені Юрія Шевельова Андрія Любку», – йдеться на сторінці Києво-Могилянської бізнес-школи.

Премію Андрій Любка отримав за видану цьогоріч книжку «Саудаде», яка складається з понад 60 коротких історій про особисте, мандри, музику.

Цього року члени журі премії імені Юрія Шевельова за найкращу есеїстику відібрали, крім книги Андрія Любки, також книгу «О-мовлення місця» Тараса Возняка та «Корабель шаленців» Тараса Лютого.

Премія імені Юрія Шевельова – нагорода за художню та наукову українську есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Вона була започаткована 2013 року Києво-Могилянською бізнес-школою, видавництвом «Дух і Літера», Українським центром міжнародного ПЕН-клубу та Українським науковим інститутом Гарвардського університету. Премія носить ім’я Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику.

Лауреатами премії від часу заснування були Тарас Прохасько, Андрій Портнов, Кость Москалець, Олександр Бойченко та Вахтанґ Кебуладзе.