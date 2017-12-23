Військові Індії повідомили про загибель 4 солдатів у спірному регіоні Кашмір

Четверо індійських солдатів загинули, коли пакистанські сили відкрили вогонь на де-факто кордоні в спірному регіоні Кашмір, повідомили військові Індії у заяві 23 грудня.

Згідно з повідомленням, пакистанські сили почали стрілянину по індійських позиціях в окрузі Раджоурі. Індійська сторона назвала це «неспровокованим порушенням режиму припинення вогню».

Позиції Пакистану щодо звинувачень Ірану немає.

За повідомленнями, після сьогоднішніх подій в декількох пунктах уздовж кордону було чутно обстріли.

На лінії фактично кордону, що ділить Кашмір між Індією і Пакистаном, часто відбуваються збройні сутички між військовими обох сторін.

Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.