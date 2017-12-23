Заступнику голови Запорізької облради суд призначив домашній арешт

Червонозаводський районний суд Харкова 23 грудня обрав запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку у вигляді домашнього арешту з носінням електронного пристрою на термін до 21 лютого 2018 року. Як передає кореспондент Радіо Свобода , суд також відхилив клопотання прокуратури щодо тримання під вартою посадовця та клопотання його захисту щодо взяття Владислава Марченка на поруки. Рішення суду може бути оскаржене упродовж 5 днів в Апеляційному суді Харківської області.

Перед початком засідання адвокати Владислава Марченка звернулися до суду з клопотанням про відвід суді Віктора Єжова через ймовірність здійснення тиску на нього з боку прокуратури Харківської області. Однак суд не задовільнив це звернення захисту запорізького посадовця.

21 грудня співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Тоді Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що «справа стосується депутата облради (Марченка – ред.) та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 мільйона гривень) та шкільні спортмайданчики (84 мільйони гривень) з наперед визначеним переможцем». За його інформацією, Марченко, який є «підозрюваним організатором схеми», разом з братом «лобіювали свої фірми» через зв’язки із заступником мера Запоріжжя Анатолієм Пустоваровим. Владислава Марченка затримали 1 грудня та відправили до Харкова для вручення підозри і визначення запобіжного заходу.