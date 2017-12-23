Президент призначив двох нових членів НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко призначив Вікторію Морозову та Вадима Таратуна членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідні укази від 23 грудня оприлюднені на сайті президента.

Як випливає з текстів указів, обох нових членів регулятора призначено тимчасово – терміном на три місяці, до обрання членів НКРЕКП спеціально створеною Конкурсною комісією.

Починаючи з 13 листопада 2017 року на засіданнях НКРЕКП немає кворуму (4 людини), тому комісія не може ухвалювати рішення. Щоб відновити роботу комісії на період відбору її нових членів під час відкритого конкурсу, депутати запропонували надати президенту тимчасово, на три місяці, право призначати нових членів комісії. Відповідний закон був ухвалений 7 грудня, а 12 грудня документ підписав президент.

Для призначення нових членів НКРЕКП раніше була створена Конкурсна комісія.

У вересні минулого року Верховна Рада ухвалила закон №2966-д, який, серед іншого, передбачає, що до складу комісії входять сім членів, у тому числі голова. Призначаються вони на посаду за результатами відкритого конкурсу. Документ також передбачає, що члени комісії, інші посадові особи не мають права бути власниками корпоративних прав будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом. Нацкомісія, серед іншого, встановлює тарифи на електричну енергію, газ.