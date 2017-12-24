Росія: поліція Москви перешкоджає встановленню сцени «Дня вільних виборів»

Співробітники поліції в російській столиці Москві зранку 24 грудня перешкоджають встановленню сцени для проведення акції «День вільних виборів», яку влада міста оголосила незаконною.

Організатором заходу є опозиційний до мерії та чинної російської влади голова московського муніципального округу Красносільський Ілля Яшин. Він повідомив, що розвантаженню й монтажу сцени стали перешкоджати «полковники МВС і бійці другого оперативного полку». Згодом він заявив, що замість «Дня вільних виборів» відбудуться збори жителів Красносільського району Москви.

Яшин анонсував «День вільних виборів» минулого тижня у форматі «святкового», що дозволяє не узгоджувати його проведення з мерією. Після того, як до участі в заході закликав опозиціонер Олексій Навальний, московська влада заявила про незаконність акції.