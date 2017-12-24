Порошенко звернувся до українського народу з нагоди 80-річчя В’ячеслава Чорновола

Президент України Петро Порошенко звернувся до українського народу з нагоди 80-ї річниці від дня народження дисидента, правозахисника, багаторічного в’язня радянських таборів, українського політика В’ячеслава Чорновола.

«Увічнений у бронзі у самому серці української столиці, він красномовніше за живих звертається до нинішнього та прийдешніх поколінь, надихає своєю енергією, вчить нас берегти і любити свою Вітчизну: «Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши». Це вислів В’ячеслава Чорновола, і, мабуть, важко знайти більш вагомі слова, ніж цей пророчий сенс, що мобілізує нас у війні з російською агресією», – ідеться в зверненні президента України.

24 грудня в Україні вшановують 80-річчя від дня народження багатолітнього в’язня сумління, громадського діяча, публіциста, одного з лідерів Народного руху України В’ячеслава Чорновола. 25 березня 1999 року життя українського лідера обірвалось внаслідок аварії на дорозі. Йому було 62. Більшість друзів і син Тарас Чорновіл переконані, що це було політичне вбивство. В’ячеслав Чорновіл для багатьох українців є символом незалежної України.

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