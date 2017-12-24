Рятувальники з нагоди свят перейшли на посилений режим несення служби – ДСНС

На період відзначення Різдвяних та новорічних свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають у готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, повідомляє офіційний сайт ДСНС.

«З 23 по 26 грудня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Різдвяних та новорічних свят, та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також буде здійснюватися посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей», – ідеться в повідомленні.

Загалом, до 8:00 26 грудня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько семи тисяч рятувальників та понад дві тисячі одиниць техніки ДСНС. У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.