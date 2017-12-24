У Москві ініціативна група висунула Навального на посаду президента Росії

У Москві 24 грудня відбулися збори ініціативної групи з висунення кандидатом на посаду президента Росії Олексія Навального. За висунення Навального проголосували 746 людей, таких, які голосували проти чи утрималися, не було.

За російським виборчим законодавством, кандидата, який балотується на посаду президента як самовисуванець, має висунути група виборців чисельністю не менше 500 осіб.

На 24 грудня заплановано збори ініціативних груп з висунення Навального в 20 містах Росії. У Владивостоку, Новосибірську і Красноярську на таких зборах уже висунули кандидатуру Навального. У кожному з цих міст на збори прийшли більше 500 людей.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість. Політик вважає, що заборона суперечить Конституції.

Вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року.