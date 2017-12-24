В Україні відбуваються вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді

В Україні відбуваються вибори у 51 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) в 17 областях. Про це 24 грудня повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Вибори проходять в одній ОТГ у Вінницькій, Волинській, Рівненській та Сумській областях; у двох ОТГ – в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях; у трьох ОТГ – в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській областях; у чотирьох ОТГ – в Чернівецькій і Чернігівській областях; у шести ОТГ – в Хмельницькій області; у семи ОТГ – в Миколаївській і Полтавській областях.

До складу 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад – сім міських, 19 селищних та 230 сільських. За попередніми підрахунками, участь у виборах зможуть взяти понад 356 тисяч громадян.

Станом на грудень 2017 року в Україні сформовано 692 об’єднані територіальні громади.

29 жовтня відбулися вибори у 201 ОТГ.