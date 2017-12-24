КНДР: нові санкції ООН є «актом війни»

Північна Корея назвала «актом війни» і розкритикувала останні санкції ООН, накладені міжнародною спільнотою через реалізацію Пхеньяном заборонених програм балістичних ракет і ядерних озброєнь. Міністерство закордонних справ КНДР 24 грудня заявило, що «повністю відкидає останні санкції ООН... як насильницьке порушення суверенітету нашої республіки і акт війни, який руйнує мир і стабільність на Корейському півострові і в більш широкому регіональному масштабі». Дії ООН у цій заяві оцінені як «властиві повній економічній блокаді».

Ці заяви були зроблені через два дні після того, як Рада безпеки ООН одностайно схвалила нові санкції відносно Північної Кореї у відповідь на запуск у минулому місяці балістичної ракети, яка, як стверджує Пхеньян, може досягти материкової частини США.

Нові санкції включають різке скорочення лімітів на імпорт нафти і вимагають репатріації до кінця 2019 року всіх північнокорейських громадян, які працюють за кордоном. Щоб Північна Корея не обходила санкції, всім країнам дозволено зупиняти, перевіряти, заморожувати і конфіскувати кораблі, підозрювані в перевезенні незаконних вантажів до Північної Кореї та з неї.

У своїй заяві Пхеньян обіцяє зміцнити свої ядерні можливості, щоб протистояти Сполученим Штатам.