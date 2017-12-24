Рятувальники нагадують правила безпечного встановлення ялинки

Одним із головних атрибутів Різдвяних та новорічних свят є прикрашена ялинка, але недотримання вимог безпеки при її встановленні щороку стає причиною виникнення численних пожеж у помешканнях громадян, нагадують у ДСНС 24 грудня.

«Саме тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням дотримуватися наступних правил під час встановлення ялинки:

– розміщуйте ялинку на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі та були на безпечній відстані від електроприладів;

– не встановлюйте ялинку на високій підставці (стілець, журнальний столик тощо);

– поставте стовбур ялинки у відро з мокрим піском і час від часу зволожуйте його;

– на ялинку забороняється встановлювати свічки, бенгальські вогні, прикрашати її легкозаймистими матеріалами;

– не використовуйте несправні, неякісні або саморобні електрогірлянди;

– ні в якому разі не запалюйте біля ялинки бенгальські вогні та інші піротехнічні вироби – використовувати в приміщенні піротехніку заборонено;

– діти можуть перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою тільки у присутності дорослих, вимикайте її, коли виходите з кімнати;

– із метою запобігання виникненню пожежі можна обробити ялинку спеціальним вогнестійким розчином», – нагадують рятувальники.