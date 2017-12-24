Ірак запрошує енергетичні компанії світу будувати новий нафтопровід

Уряд Іраку закликав провідні енергетичні компанії світу взяти участь у будівництві нового нафтопроводу, до якого доданий і газопровід довжиною понад 300 кілометрів, що має служити для живлення насосних станцій, резервуарів та інших сервісних установок.

Профільне іракське міністерство назвало 24 січня наступного року граничним термін подання заявок зацікавленими компаніями.

Новий трубопровід буде побудований поруч із тим, що вже діяв, перекачуючи 1,6 мільйона барелів на день, але є сильно пошкодженим внаслідок бойових дй у 2014 році.

Ірак має четверті за величиною запаси нафти в світі.

Нафтова та інша інфраструктура в країні зазнала великих збитків під час бойових дій проти бойовиків угруповання «Ісламська держава». Витрати на війну разом із низькими цінами на нафту завдали значної шкоди економіці Іраку.