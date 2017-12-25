Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
26 Грудень 2017, Київ 01:39
Новини | Міжнародні

Президент Вірменії перед вильотом до Москви приїхав із візитом до Грузії

Серж Сарґсян

Президент Вірменії Серж Сарґсян прибув у понеділок до Тбілісі з візитом. Очікується, що під час візиту Сарґсян планує обговорити двосторонні відносини з президентом Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі, зі спікером парламенту Іраклієм Кобахідзе і патріархом Грузії Ілією II.

З Грузії Сарґсян вилетить до Москви, де 26 грудня має взяти участь у неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД). На цьому заході буде головувати президент Росії Володимир Путін. Там же, крім Сарґсяна, будуть присутні лідери Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Туркменистану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Узбекистану.

З 2014 року, після окупації Росією Криму, Україна не бере участі в роботі органів СНД та не сплачує внески. В лютому 2014 року Київ повідомив про намір виходу із співдружності, однак згодом МЗС України оголосило про рішення зберегти мінімальний рівень участі через неможливість різко розірвати економічні зв’язки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG