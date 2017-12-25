Президент Вірменії перед вильотом до Москви приїхав із візитом до Грузії

Президент Вірменії Серж Сарґсян прибув у понеділок до Тбілісі з візитом. Очікується, що під час візиту Сарґсян планує обговорити двосторонні відносини з президентом Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі, зі спікером парламенту Іраклієм Кобахідзе і патріархом Грузії Ілією II.

З Грузії Сарґсян вилетить до Москви, де 26 грудня має взяти участь у неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД). На цьому заході буде головувати президент Росії Володимир Путін. Там же, крім Сарґсяна, будуть присутні лідери Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Туркменистану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Узбекистану.

З 2014 року, після окупації Росією Криму, Україна не бере участі в роботі органів СНД та не сплачує внески. В лютому 2014 року Київ повідомив про намір виходу із співдружності, однак згодом МЗС України оголосило про рішення зберегти мінімальний рівень участі через неможливість різко розірвати економічні зв’язки.