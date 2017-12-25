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26 Грудень 2017, Київ 01:38
Новини | Міжнародні

Путін не прийде на засідання, на якому його кандидатуру висуватимуть в президенти – Пєсков

Дмитро Пєсков

Чинний президент Росії Володимир Путін через зайнятість не буде присутній на засіданні ініціативної групи з висунення його кандидатури для участі у виборах президента 2018 року.

«Завтра досить завантажений робочий графік. Крім того, в даному випадку присутність президента не потрібна», – цитують російські ЗМІ слова речника Путіна Дмитра Пєскова.

Володимир Путін йде на вибори як самовисуванець, тому однією з умов висунення є створення ініціативної групи в його підтримку з не менш ніж 500 осіб. За тією ж схемою висувався опозиційний лідер Олексій Навальний, який був присутній на засіданні ініціативної групи і якому 25 грудня ЦВК відмовила в праві взяти участь у виборах. Навальний зазначив, що така відмова суперечить Конституції Росії.

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