Штаб: бойовики таки зірвали перемир’я – 25 грудня ввечері обстріляли позиції ЗСУ біля Павлополя

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 грудня підтримувані Росією бойовики таки зірвали «різдвяне» перемир’я і обстріляли ввечері позиції ЗСУ біля Павлополя на Донеччині.

«Сьогодні близько 19:00 бойовики грубо порушили Мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-міліметрові міномети. П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське», – повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

Від початку доби і до 18-ї години понеділка, коли відзначається Різдво за григоріанським календарем, українські військові повідомляли про відсутність обстрілів на Донбасі.

Порушення перемир’я ввечері у штабі АТО назвали «зацікавленістю» бойовиків у подальшому загостренні конфлікту та небажанні дотримуватися режиму припинення вогню.

Сайти сепаратистського угруповання «ДНР» пишуть, що українські військові ввечері понеділка з позицій в районі Павлополя випустили вісім мін 82-міліметрового калібру, обстрілявши село Соснівське Новоазовського району.

Черговий режим припинення вогню, про який 20 грудня в Мінську оголосила Тристороння контактна група, мав діяти з півночі 23 грудня на час різдвяних і новорічних свят. Він мав змінити так зване «шкільне перемир’я», яке сотні разів порушувалося сторонами збройного конфлікту на Донбасі.