Порошенко доручив забезпечити звільнених полонених медичною та логістичною допомогою – Геращенко

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити утримуваних бойовиками на Донбасі полонених, яких планують обміняти 27 грудня, медичною та логістичною допомогою, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко після наради в Адміністрації президента.

«Президент України щойно дав доручення, що, по-перше, усі заручники, які будуть звільнені 27 грудня, повинні пройти медичну і психологічну реабілітацію у лікарнях, які раніше лікували депутатів, міністрів, але тепер їх двері будуть відкриті для наших в'язнів. Також президент доручив Міністерству оборони зробити все для того, щоб наші хлопці та жінки, які будуть звільнені, були доставлені до своїх родин», – сказала Геращенко.

Вона додала, що всі технічні та логістичні моменти обговорені, і залишається, щоб підтримувані Росією бойовики виконали досягнуті домовленості.

25 грудня Геращенко повідомила, що обмін полоненими за формулою «306 (сепаратистів – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)» відбудеться 27 грудня.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований, нині вкотре на переговорах в Мінську порушили це питання, очікується, що до кінця року обмін заручниками відбудеться.

Представник України у гуманітарній підгрупі, кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук раніше заявляв, що контактна група обговорювала обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики, він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

8 грудня Ірина Геращенко повідомила, що на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Вона підтвердила, що українська сторона сподівається домогтися звільнення 74 із них до Нового року.