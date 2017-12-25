У ОБСЄ засудили рішення суду в Туреччині щодо продовження арешту для співробітників опозиційної газети

Після п’ятого слухання в суді справи щодо співробітників опозиційної газети «Джумхурієт» (Cumhuriyet) представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір вчергове закликав владу Туреччини звільнити всіх журналістів з в’язниці і зняти з них обвинувачення.

«Я, як і раніше, дуже стурбований тривалим судовим розглядом проти співробітників щоденної газети Cumhuriyet. Він створив значні труднощі і викликав зневіру у журналістів і їхніх близьких. Процес також послабив громадські дебати і демократичний процес в Туреччині, оскільки створив серйозну загрозу для широкої журналістики і критичних дискусій в країні», – заявив Дезір.

Він заявив, що «Джумхурієт» – відома, незалежна і безкоштовна газета, чия діяльність не пов’язана з «тероризмом чи спробою державного перевороту в липні 2016 року».

«Я повторюю свій заклик до влади покласти край судовому розгляду, в результаті якого співробітники Cumhuriyet несправедливо перебувають у в’язниці понад рік за серйозними звинуваченнями, які не були доведені. Ахмет Сік і його колеги є уособленням професійної журналістики. Замість того, щоб позбавляти їх свободи, настав час захистити їхню важливу працю», – додав представник ОБСЄ.

Він вказав, що ув’язнення через «різні погляди» залишається жахливою реальністю для кожного журналіста в Туреччині.

25 грудня суд постановив, що всі четверо ув’язнених співробітників «Джумхурієт» мають залишитися за ґратами: керівник видання Акін Аталай, головний редактор Мурат Сабунджу, бухгалтер Емре Іпер і відомий журналіст-розслідувач Ахмет Сік. Під час слухання Ахмет Сік почав емоційно виголошувати заяву на свій захист, після чого суддя наказав вивести його із зали суду. Наступне слухання у справі заплановане на 9 березня 2018 року.

24 липня 17 журналістів із турецької опозиційної газети «Джумхурієт» (Cumhuriyet) постали перед судом після кількох місяців досудового розслідування, їх звинуватили в тероризмі. Більшість підозрюваних затримали у жовтні 2016 року в рамках запровадженого у Туреччині надзвичайного стану після невдалої спроби перевороту в липні, в організації якого турецька влада звинувачує клірика Фетхуллаха Ґюлена, що живе у вигнанні у США.

Процес над журналістами і керівниками з опозиційної газети «Джумхурієт» (Cumhuriyet) викликав занепокоєння з приводу ситуації зі свободою слова в Туреччині за правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Їм висувають обвинувачення від розповсюдження державних таємниць і зв’язків із рухом Ґюлена до надання допомоги терористичним організаціям, зокрема «Робітничій партії Курдистану».

У спільній заяві правозахисники у сфері свободи слова наголосили, що «метою цієї справи є змусити замовкнути «Джумхурієт», один із небагатьох опозиційних голосів у країні».