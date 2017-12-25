У полоні в бойовиків перебувають 170 громадян – Геращенко

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ заявляє, що на сьогодні в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 170 громадян України. Про це вона сказала журналістам ввечері понеділка після наради в Адміністрації президента.

«Інформація в нас є невтішна відносно збільшення кількості заручників. На нараді у президента України був присутній і голова СБУ Василь Грицак…І ми користуємося у Мінській групі списками СБУ. На сьогодні, на жаль, 170 громадян вважаються такими, що утримуються незаконно. Це ті громадяни, чиї родичі або чиї побратими звернулися до Служби безпеки України», – повідомила Геращенко.

Вона уточнила, що представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97 людей. Саме з цього числа і будуть звільняти 74-ох, про що попередньо домовлено.

Раніше сьогодні Ірина Геращенко повідомила, що обмін полоненими за формулою «306 (бойовиків– ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)» відбудеться 27 грудня. Перед цим російські та сепаратистські ЗМІ з посиланням на очільника угруповання «ДНР» Олександра Захарченка також про це заявили.

Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований, хоча є однією з умов Мінських угод.