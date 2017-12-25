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26 Грудень 2017, Київ 01:38
Новини | Міжнародні

Афганістан: кількість загиблих через вибух біля будівлі розвідки зросла до 10

Сили безпеки неподалік будівлі афганської розвідки у Кабулі, де стався вибух, 25 грудня 2017 року

Кількість загиблих в результаті вибуху біля будівлі афганської розвідки у Кабулі 25 грудня зросла до десяти, раніше повідомлялося про 6 жертв. Крім того, за даними місцевої влади, ще п’ятеро людей зазнали поранень.

Відповідальність за вибух взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

25 грудня вранці, коли на роботу до Національного управління безпеки, почали прибувати його співробітники, бойовик-смертник активував вибухівку.

За останні дні це вже другий напад на будівлю афганської розвідки. 18 грудня бойовики угруповання «Ісламська держава» атакували навчальний центр управління розвідки в Кабулі.

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