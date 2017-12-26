Британський ВМФ здійснив супроводження російського військового корабля в Північному морі

Британський Королівський Військово-морський флот заявив, що здійснив супроводження через Північне море російського військового корабля, який курсував поблизу територіальних вод Великої Британії.

26 грудня британський ВМФ вказав, що фрегат HMS St Albans вийшов 23 грудня для спостереження за російським військовим кораблем «Адмірал Горшков», який проходив через Північне море. Флот заявив, що його судно відстежувало російський корабель 25 грудня й повернеться до місця постійного базування 26 грудня.

Королівський Військово-морський флот заявив, що останнім часом спостерігається «зростання кількості російських апаратів, що прямують через британські води». Міністр оборони Великої Британії Ґевін Вільямсон заявив після цього інциденту, що «не вагатиметься в питанні захисту наших води і не терпітиме будь-якої форми агресії».

Росія ще не коментувала цих повідомлень.

Раніше високопоставлені представники НАТО висловили тривогу у зв'язку з безпрецедентною з часів «холодної війни» активністю підводного флоту Росії в Атлантиці та Середземному морі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив 24 грудня німецьким журналістам, що з 2014 року російські військово-морські сили значно зміцнилися, а підводний флот поповнили 13 нових підводних човнів.