Сирійська армія встановила контроль над Західною Гутою поблизу Дамаска

Урядові сили Сирії встановили контроль над районом Західна Гута, який фактично є південно-західною околицею сирійської столиці Дамаска. За даними спостерігачів, зараз тривають переговори щодо евакуації бійців антиурядових підрозділів до контрольованих повстанцями районів північно-західної провінції Ідліб.

Урядові сили Сирії разом із союзниками, зокрема, іранцями, протистоять сотням сунітів і бійців опозиційної Вільної сирійської армії. Аналітики вважають, що ця група складається переважно з місцевих жителів. Анклав Західна Гута є останнім повстанським бастіоном, розташованим впритул до Дамаска.

Ізраїль стурбований тим, наскільки тепер сирійські сили та їхні іранські союзники близькі до кордону. Ізраїль упродовж останніх тижнів активізував свої удари щодо імовірних іранських цілей у Сирії.