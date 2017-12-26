Заступник мера Запоріжжя Пустоваров до прокуратури не прийшов – речниця

Заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров, який є одним з фігурантів справи заступника Запорізької облради Владислава Марченка, не з’являвся до органів прокуратури. Про це Радіо Свобода повідомила 26 грудня речниця прокуратури Харківської області.

21 грудня прес-служба СБУ повідомила, що встановлює місце перебування посадовця. А 23 грудня газета міськради Запоріжжя «Запорізька Січ» оприлюднила заяву Пустоварова, що він з адвокатом перебуває в Харкові і готовий дати свідчення слідству.

21 грудня співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Тоді генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що «справа стосується депутата облради (Марченка – ред.) та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 мільйона гривень) та шкільні спортмайданчики (84 мільйони гривень) з наперед визначеним переможцем».

За його інформацією, Марченко, який є «підозрюваним організатором схеми», разом з братом «лобіювали свої фірми» через зв’язки із заступником мера Запоріжжя Анатолієм Пустоваровим. Владислава Марченка затримали 1 грудня та відправили до Харкова для вручення підозри, та 23 грудня районний суд Харкова призначив йому запобіжний засіб у вигляді домашнього арешту.