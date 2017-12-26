Росія: водій автобуса, що в’їхав у перехід у Москві, госпіталізований

Водій автобуса, який 25 грудня наїхав на пішоходів на сходах підземного переходу на заході Москви, госпіталізований, повідомляють російські інформагенції.

58-річний Віктор Тихонов перебуває у тяжкому стані в нейрохірургічному відділенні московської лікарні імені Боткіна. У нього стався крововилив у мозок після удару під час аварії.

Офіційно розглядаються дві можливі версії того, що сталося: технічна несправність і помилка водія.

Раніше на допиті водій розповів, що автобус поїхав сам, а гальма не спрацювали. У прес-службі «Групи ГАЗ», до якої входить Лікінський автобусний завод, що випустив автобус, вважають, що водій взагалі не намагався гальмувати. У автобуса цієї моделі двоконтурна гальмівна система, крім того, можливе гальмування двигуном, заявили експерти ГАЗу. У ГАЗі відзначили, що автобус був 2016 року випуску.

Удень 25 грудня в Москві пасажирський автобус наїхав на пішоходів, які перебували на сходах підземного переходу поблизу станції метро «Слов'янський бульвар». За офіційними даними, загинули чотири людини, ще 11 постраждали, дев'ять з них госпіталізовані.