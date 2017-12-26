Тисячі людей протестують у Перу проти помилування екс-президента

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Перу Ліми, протестуючи поти помилування колишнього президента країни Альберто Фухіморі.

Протестувальники закликають до відставки чинного голову держави Педро Пабло Кучинського, який 24 грудня ухвалив рішення про помилування Фухіморі, пояснивши це його станом здоров’я. Колишньому президенту Перу зараз 79 років, він страждає невиліковним захворюванням.

Фухіморі відбував 25-річний тюремний термін у справі про вбивства 25 людей під час кампанії боротьби з ліворадикальним угрупованням «Сяючий шлях».

23 грудня його перевели з в’язниці до клініки.

Раніше Фухіморі, який був президентом Перу з 1990 до 2000 року, тричі намагався домогтися помилування за станом здоров’я.