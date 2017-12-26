Біометричний контроль не зачепить кримчан на адмінкордоні з окупованим півостровом – Слободян

Перевірка біометричних даних на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, яка почне повноцінно діяти з 1 січня, не стосуватиметься громадян України, які там проживають. Про це «Крим.Реалії» повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«По той бік адмінкордону перебувають наші громадяни, вони не є суб’єктами дії цього рішення. На півострові можуть перебувати іноземці, які з контрольованої частини України при наявності всіх підстав попрямували до Криму. Тому тут також встановлюватимуться пристрої для біометричного контролю, але на другій лінії контролю. На першій лінії в обов’язковому порядку перевірка біометричних даних не здійснюватиметься», – пояснив Слободян.

Він також також нагадав, що паспорти російського зразка з реєстрацією в Криму не є дійсними.

«Це не документ, брати його до уваги ми не будемо. Якщо це людина, наприклад, із Москви, яка незаконно потрапила до Криму й намагатиметься потрапити на материкову Україну, то вона порушила законодавство України, так як проїхала через закриті пункти пропуску. Такому громадянину ми можемо заборонити в’їзд, він не буде пропущений через адмінкордон», – додав Слободян.

Від 1 січня 2018 року в Україні запроваджуються нові правила перетину кордону для іноземців, зокрема і для громадян Росії. Від 27 грудня система біометричного контролю на кордоні з Росією має запрацювати в тестовому режимі.

У липні Міністерство закордонних справ Росії критикувало плани України запровадити особливий режим перетину українського кордону й контролю за пересуванням у країні для громадян Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.