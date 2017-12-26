США ввели санкції щодо двох високопосадовців КНДР через ракетні випробування Пхеньяна

Сполучені Штати Америки ввели санкції стосовно двох високопосадовців КНДР через ракетні випробування Пхеньяна, повідомили у Міністерстві фінансів США 26 грудня.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапили Кім Чен Сік, ключова, як вважається, фігура, залучена до зусиль Північної Кореї з переведення своєї ракетної програми з рідкого на тверде паливо, а також Рі Пйон Чо, якого називають ключовим посадовцем, що берез участь в розвитку міжконтинентальних балістичних ракет в країні.

Особам, які підпадають під санкції, закрито в’їзд на територію США, а їхні рахунки в американських банках підлягають заморожуванню.

«Ці дії відповідають резолюції Ради безпеки ООН, ухваленій у п'ятницю, 22 грудня, якою введені нові санкції відносно Північної Кореї», – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

22 грудня Рада Безпеки ООН одностайно схвалила нові санкції відносно Північної Кореї у зв’язку з запуском нею минулого місяця балістичної ракети, яка, за твердженням Пхеньяна, може досягти всієї материковій частини США.