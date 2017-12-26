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27 Грудень 2017, Київ 01:14
Новини | Міжнародні

США ввели санкції щодо двох високопосадовців КНДР через ракетні випробування Пхеньяна

Лідер КНДР Кім Чен Ин (сидить) спостерігає за пуском ракети, ілюстративне фото

Сполучені Штати Америки ввели санкції стосовно двох високопосадовців КНДР через ракетні випробування Пхеньяна, повідомили у Міністерстві фінансів США 26 грудня.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапили Кім Чен Сік, ключова, як вважається, фігура, залучена до зусиль Північної Кореї з переведення своєї ракетної програми з рідкого на тверде паливо, а також Рі Пйон Чо, якого називають ключовим посадовцем, що берез участь в розвитку міжконтинентальних балістичних ракет в країні.

Особам, які підпадають під санкції, закрито в’їзд на територію США, а їхні рахунки в американських банках підлягають заморожуванню.

«Ці дії відповідають резолюції Ради безпеки ООН, ухваленій у п'ятницю, 22 грудня, якою введені нові санкції відносно Північної Кореї», – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

22 грудня Рада Безпеки ООН одностайно схвалила нові санкції відносно Північної Кореї у зв’язку з запуском нею минулого місяця балістичної ракети, яка, за твердженням Пхеньяна, може досягти всієї материковій частини США.

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