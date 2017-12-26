Суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані – адвокат

Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід і відпустив із СІЗО Олега Гебана і Сергія Костенка, підозрюваних у замаху на вбивство активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року, повідомила на сторінці у Facebook адвокат Вікторія Дейнека.

«Черговий «подарунок» під ялинку від Шевченківського райсуду міста Києва (судді Мартинов, Лінник, присяжні) для потерпілих по злочинах Майдану. Змінили запобіжний захід Гебану і Костенку на домашній арешт, сьогодні випустили з-під варти», – повідомила адвокат.

За її словами, епізод справи про злочини часів Майдану стосується замахів на вбивства «тітушками» мітингувальників ввечері 18 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської і Великої Житомирської.

Олег Гебан і Сергей Костенко підозрюються у завершальному замаху на вбивство 6 людей 18 лютого 2014 року біля Майдану.

«Це після нападу на Веремія, те саме місце злочину. От і ухвала», – додала адвокат.

Повідомляється, що серед суддів, які ухвалили відповідне рішення, є суддя Олег Лінник, який ухвалив рішення про умовний термін для Юрія Крисіна, обвинуваченого у нападі під час подій Майдану на журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія, після чого той помер від ран у лікарні.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.