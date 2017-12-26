Аварія за участі маршрутки: 6 людей постраждали у Кривому Розі

У вівторок неподалік будівлі міськради Кривого Рогу на перехресті вулиці Матусевича та проспекту Металургів зітнулись маршрутне таксі №248 та легковий автомобіль Renault. Як повідомили Радіо Свобода в міському відділі поліції, ДТП сталась близько 15:00. За даними поліції, від удару з легковиком на світлофорі маршрутка вилетіла на бордюр.

У результаті постраждали шестеро людей – пасажири маршрутки та водій легковика, у них травми різного ступеня тяжкості. Усі звернулись по медичну допомогу.

«Усе сталось у лічені секунди. Хто винен, встановить слідство», – зазначили в поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України про порушення правил дорожнього руху.

Поліція встановлює подробиці та винуватців ДТП.

Місцеві ЗМІ, повідомляючи про причини ДТП, зазначають, що маршрутка влетіла в легковик, намагаючись перетнути перехрестя на блимаючий зелений сигнал світлофора, однак у поліції Радіо Свобода цю інформацію не підтвердили.