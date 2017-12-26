Україна подасть меморандум у суд ООН про порушення Росією морського права в лютому 2018 року – Зеркаль

Україна подасть у лютому 2018 року меморандум у рамках позову в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Про це в ефірі «5 каналу» повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

За її словами, після того, як Україна надасть меморандум, який містить виклад обставин, на які спирається Україна, відбудуться слухання арбітражу.

«Будуть слухання, після яких буде ухвалене рішення про наявність чи відсутність юрисдикції в арбітражу для розгляду цієї справи, тобто перший результат може бути вже в 2019 році», – повідомила Зеркаль.

Вона уточнила, що потім відбудуться слухання справи по суті, і це, за словами Зеркаль, може бути 2021 рік.

Арбітраж ООН з морського права ще в травні визначив графік розгляду позову України проти Росії. І тоді повідомлялось, що Київ має подати документи в арбітраж до 19 лютого 2018 року.

14 вересня 2016 року Міністерство закордонних справ України повідомило про позов в арбітражний трибунал щодо порушень морського права з боку Росії. У заяві відомства йшлося, що Україна просить трибунал підтвердити її права як прибережної держави і зобов’язати Росію «припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях» відповідно до Конвенції ООН з морського права від 1982 року.

У грудні минулого року за позовом України до Росії за Конвенцією ООН з морського права було сформовано трибунал з розгляду справи «Україна проти Російської Федерації».

Конвенція ООН з морського права була підписана 1982 року і вступила в дію в 1994 році. Вона встановлює поділ морського простору між державами і регулює норми про внутрішні води, відкрите море, виняткову економічну зону, континентальний шельф тощо. Конвенцію ратифікували 159 країн, зокрема Україна і Росія.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».