Росія: колишній директор кондитерської фабрики застрелив людину на підприємстві

Колишній директор кондитерської фабрики «Меншовик» у російській столиці Москві зранку 27 грудня застрелив людину на підприємстві, яке раніше очолював. Про це повідомляють російські засоби інформації.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за цим фактом.

«За наявними даними, вранці 27 грудня 2017 року колишній власник фабрики, перебуваючи на її території по вулиці Іловайська, вступив у словесний конфлікт з нинішнім керівництвом фабрики. Після цього він дістав зброю і здійснив кілька пострілів, поранивши охоронця, який від отриманого поранення помер. В даний час підозрюваний пересувається по території фабрики і чинить активний опір у затриманні», – сказала представниця Слідчого комітету Юлія Іванова.