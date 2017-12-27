Звільнених на Донбасі українців перевезуть до Києва військовим літаком Іл-76 – Бірюков

Звільнених з полону бойовиків на Донбасі українців перевезуть до Києва військовим літаком Іл-76. Радник президента України Юрій Бірюков оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотографію літака, доповнивши її словами: «Ми чекаємо й готуємося. Києве, #Зустрінь_своїх».

Зранку 27 грудня бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» підтвердили, що вивезли з місць тримання українців, яких планують обміняти.

В українських соціальних мережах шириться хештеґ #Зустрінь_своїх. Ініціатори акції закликають увечері 27 грудня зустріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українців, які мають бути звільнені з полону проросійських бойовиків на Донбасі в межах обміну за формулою «306 на 74».

26 грудня ввечері представники української сторони вилетіли на Донбас напередодні обміну полоненими. Як повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, йдеться про уповноважену Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську, представників ГПУ, СБУ, Міноборони, а також експертів гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську.

Відомо, що обмін відбудеться за формулою «306 (сепаратистів – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)» о 12:00 27 грудня.

Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ заявляє, що на сьогодні в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 170 громадян України. Представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97-ми.

Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований, хоча є однією з умов Мінських угод.