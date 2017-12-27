У США в справі про російське втручання у вибори допитаний бізнесмен Кавеладзе – Reuters

У справі про втручання Росії у вибори президента США допитали віце-президента російського будівельного холдингу Crocus Group Іраклія Кавеладзе, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела. За цими даними, російський бізнесмен виступив на закритих слуханнях у комітетах із розвідки Сенату і Палати представників Конгресу США. У Білому домі і в офісі спецпрокурора Роберта Мюллера від коментарів з цього питання відмовилися.

Згідно з повідомленням Reuters, конгресменів цікавило, чи міг Кавеладзе організувати зустріч Дональда Трампа-молодшого з представниками російської влади в червні 2016 року. У цей час у США тривала виборча президентська кампанія. На зустрічі в Trump Tower в червні 2016 року були присутні вісім осіб, серед яких адвокат Наталія Весельницька, лобіст Рінат Ахметшин, перекладач Анатолій Самочернов.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США. За даними американських спецслужб, за торішніми атаками на сервери Демократичної партії стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Росії. На початку серпня спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» в торішніх виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».