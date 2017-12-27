Перед вивезенням на обмін представники Червоного Хреста поспілкувалися з утримуваними особами – Геращенко

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста зранку 27 грудня мали можливість поговорити з особами, яких українська сторона готова передати угрупованням «ЛНР» та «ДНР» для обміну на утримуваних бойовиками українців. Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

«З самого ранку разом з омбудсменом Валерією Лутковською, представниками СБУ, прокуратури, іншими задіяними особами відвідали місця, де представники МКЧХ змогли безперешкодно поспілкуватися з тими, кого буде передано задля звільнення наших хлопців. МКЧХ підтвердили, що з усіма могли поспілкуватися в конфіденційному режимі . Проконтролювали формування колони, яка направляється до визначеного місця звільнення. Сформована колона з особами зі списку 306 вже рухається у супроводі представників МКЧХ. Тримаємо кулаком, молимося і працюємо – щоб все відбулося», – написала Геращенко у Facebook.

Зранку 27 грудня бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» підтвердили, що вивезли з місць тримання українців, яких планують обміняти.

В українських соціальних мережах шириться хештеґ #Зустрінь_своїх. Ініціатори акції закликають увечері 27 грудня зустріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українців, які мають бути звільнені з полону проросійських бойовиків на Донбасі в межах обміну за формулою «306 на 74».

26 грудня ввечері представники української сторони вилетіли на Донбас напередодні обміну полоненими. Як повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, йдеться про уповноважену Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську, представників ГПУ, СБУ, Міноборони, а також експертів гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську.

Відомо, що обмін відбудеться за формулою «306 (сепаратистів – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)» о 12:00 27 грудня.

Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ заявляє, що на сьогодні в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 170 громадян України. Представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97-ми.

Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований, хоча є однією з умов Мінських угод.