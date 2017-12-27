Гройсман закликав голову «Укроборонпрому» подати у відставку

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова подати у відставку через проблеми із виплатою заробітних плат на низці підприємств, що входять до концерну. Як повідомляє прес-служба уряду, Гройсман сказав про це на засіданні Кабміну 27 грудня.

Прем’єр додав, що направить і відповідне подання на ім’я президента.

«Ми нещодавно розглядали питання заборгованості по заробітних платах на Миколаївському судноремонтному заводі. Я дав доручення щодо погашення заборгованості, передусім керівнику «Укроборонпрому». Контрольний термін – 25 грудня. Сьогодні – 27 грудня. Заборгованість не погашена. Я підпишу подання і звернуся до президента…Раджу керівнику «Укроборонпрому» звільнитися. Сказано – не зроблено? До побачення. Шукайте іншу роботу», – сказав Гройсман.

За інформацією на сайті «Укроборонпрому», концерн об’єднує понад 100 підприємств-учасників у п’яти основних галузях оборонної промисловості, зокрема, у розробці й виготовленні озброєння і техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.